Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Армении сообщило о более 3,3 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.

"Судмедэкспертизу прошли 3300 тел погибших военнослужащих", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в фейсбуке.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.