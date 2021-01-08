В Нагорный Карабах уже вернулись более 47 тыс. беженцев

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Нагорном Карабахе российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, автобусами из Еревана в Степанакерт доставлен 181 человек, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, всего в Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 834 беженцев.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах, отметили в Минобороны РФ.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.