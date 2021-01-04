Лидер республиканцев в палате представителей США согласен попытаться оспорить итоги президентских выборов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти выступил в поддержку попыток ряда коллег добиться пересмотра итогов президентских выборов.

"Я считаю, что сейчас нам нужно провести дебаты на этот счёт. Вы видите, что и в сенате, и в палате представителей люди собираются выступить "против" (утверждения итогов выборов - ИФ). И действительно, только так мы можем решить проблемы, возникшие на выборах", - заявил он изданию The Hill.

Маккарти считается близким сторонником президента США Дональда Трампа, убежденного, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах лишь благодаря масштабным нарушениям на голосовании.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пока более осторожно высказывается на данную тему и, судя по всему, выступает против попыток ряда конгрессменов-республиканцев оспорить итоги президентских выборов.