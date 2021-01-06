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Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента

Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента
Дональд Трамп на митинге в его поддержку в Вашингтоне
Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на выборах главы государства.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", - сказал он на митинге в Вашингтоне.

Трамп заявил, что позже в среду представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, он выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

По словам действующего президента США, демократы "использовали пандемию, чтобы нарушить закон и лишить нас честных выборов". Ранее он заявлял, что, по его данным, в условиях пандемии коронавируса демократы и их сторонники смогли вбросить много бюллетеней через почту.

"Мы увидим, есть ли у нас отличные, храбрые лидеры, которые сделают то, что нужно. В противном случае, им будет потом стыдно", - сказал Трамп, говоря о процедуре сертификации результатов президентских выборов, которая позже в среду пройдет в Конгрессе.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября прошлого года. По итогам голосования коллегии выборщиков демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Выборы в США - 2020

Однако Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу.

Трамп инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки его юристов пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация избранного президента США, намеченная на 20 января.

США Дональд Трамп

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