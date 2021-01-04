Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 04.01В России 3 260 138+23 351В мире 85 122 080+533 580

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США
Фото: AP/TASS

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суд в Лондоне постановил, что экстрадиция в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа невозможна, передают в понедельник британские СМИ.

Ожидается, что американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подаст апелляцию на это решение.

Суд мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье основателя WikiLeaks.

Апелляция, как отмечали еще до вердикта суда СМИ, может привести к многомесячным или даже многолетним судебным тяжбам.

WikiLeaks

В случае, если экстрадиция в США все же состоится, Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы

К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале 2020 года. Тогда суд начал изучать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи основателя WikiLeaks для суда по 18 пунктам обвинения.

Слушания после паузы должны были возобновиться в мае 2020 года, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19. В итоге слушания по делу возобновились в начале сентября в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли и завершились в октябре.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.

В чем обвиняют Ассанжа

Он изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя WikiLeaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором этой организации Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов.

Позже судебные власти Соединенных Штатов объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В конце 2019 года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что он может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

В последние недели в СМИ циркулируют предположения, что с Ассанжа могут снять обвинения, если президент США Дональд Трамп примет решение его помиловать.

Великобритания Джулиан Ассанж США Wikileaks

Новости

Пентагон оставит авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана

Пелоси добилась переизбрания спикером Палаты представителей

Помпео счел снижение расходов на оборону равносильным сговору с РФ

Что произошло за день: воскресенье, 3 января

Война санкций

Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Джонсон исключил возможность референдума о независимости Шотландии

Роспотребнадзор не исключил вирусную природу новой болезни в Конго

Роспотребнадзор не исключил вирусную природу новой болезни в Конго

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Пандемия коронавируса

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');