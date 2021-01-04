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Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил готовность предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

"Я попрошу нашего главу МИД... обсудить с британскими властями возможность возвращения свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент на пресс-конференции.

Ранее в понедельник британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, где основателя WikiLeaks обвиняют в хакерской деятельности и шпионаже. Американская сторона заявила, что подаст апелляцию на этот вердикт.

Пока что Ассанж остаtтся за решеткой, однако вскоре суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Мексика Джулиан Ассанж Великобритания США

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