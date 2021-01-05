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Комитет по защите журналистов призвал США снять обвинения с Ассанжа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти США прекратить попытки экстрадировать создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения, говорится на сайте организации.

"Мы приветствуем решения британского суда отказать США в экстрадиции Джулиана Ассанджа. Обвинения со стороны США создают негативный судебный прецедент преследования журналистов по всему миру за их взаимодействия с источниками. Мы призываем Министерство юстиции США отказаться от дальнейших попыток экстрадиции и снять обвинения с Ассанжа", - заявил глава комитета Роберт Махони.

Ранее британская судья Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа. Она мотивировала своё решение опасениями да психическое здоровье основателя Wikileaks.

Судья объявила перерыв в заседании, отметив, что тогда может быть рассмотрен вопрос об освобождении Ассанжа под залог.

В случае экстрадиции Ассандж отправится в тюрьму, где по заочному судебному приговору ему грозит 175 лет заключения.

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