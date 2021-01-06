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Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог
Протест перед судом в Лондоне, где рассматривался вопрос об освобождении под залог Джулиана Ассанжа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Суд британской столицы отказал основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в твиттере организации.

Ранее группа его адвокатов обосновала запрос об освобождении под залог тем, что риск возможности побега отсутствует, однако судья с этим не согласился. Основатель Wikileaks останется под стражей до рассмотрения британским судом апелляции США по делу о его экстрадиции.

Как сообщил журналистам в среду главный редактор портала Кристин Храфнсон, адвокаты Ассанжа оспорят решение лондонского суда.

"Мы разочарованы решением судьи Барайтсер не выпускать Джулиана Ассанжа под залог. Мы считаем его несправедливым, нелогичным и негуманным, - сказал он. - Мы подадим апелляцию в Верховный суд в течение нескольких часов или дней, и мы ожидаем, что его отменят".

WikiLeaks

В понедельник в Минюсте США заявили, что Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа после того, как британский судья отказал в этом. Как сказал представитель ведомства Марк Раймонди, Соединенные Штаты "крайне разочарованы окончательным решением суда".

Как сообщалось, 4 января суд в Лондоне постановил, что экстрадиция Ассанжа в США невозможна.

Американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подтвердила, что подаст апелляцию на это решение.

Британский суд мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье основателя Wikileaks.

Между тем, Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти США прекратить попытки экстрадировать Ассанджа и снять с него все обвинения.

В случае экстрадиции создатель Wikileaks отправится в тюрьму, где по заочному судебному приговору ему грозит 175 лет заключения.

Великобритания Wikileaks Джулиан Ассанж

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