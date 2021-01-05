Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом.

"Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат", - сообщили в пресс-службе президента армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Согласно сообщению, Саркисян временно продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Между тем, как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.