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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
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Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом.

"Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат", - сообщили в пресс-службе президента армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Согласно сообщению, Саркисян временно продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Между тем, как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.

Армения Армен Саркисян Великобритания Лондон коронавирус

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