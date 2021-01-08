В Армении сообщили, что президент страны тяжело переносит COVID-19

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Коронавирусное заболевание у президента Армении Армена Саркисяна проходит тяжело, сообщает в пятницу его пресс-служба.

"Заболевание у находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом президента Армении проходит в тяжелой форме, наличествуют присущие этому состоянию симптомы. Президент продолжает лечение под присмотром врачей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Саркисян продолжает работать в удаленном режиме в рамках возможностей.

Как сообщила пресс-служба, "после стабилизации ситуации и позволения врачей президент Армении вернется в Ереван".

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, всего в Армении выявлено 161 415 случаев коронавируса, умерли 2 908 человек.