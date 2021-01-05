Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил прямую связь между экологией и условиями для жизни и здоровья людей, назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе.

"В своем послании (новогоднем обращении - ИФ) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - считает Лукашенко.

Он отметил, что в ряде европейских стран уже определены сроки, когда с улиц должны исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания. "У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать", - уверен президент.

Лукашенко пояснил, что в этих целях в том числе будет использоваться электроэнергия БелАЭС. Станция также позволит значительно сэкономить на закупке импортного природного газа.