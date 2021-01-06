Лукашенко назвал Путина своим другом
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина своим другом, а на украинского коллегу Владимира Зеленского не держит зла.
"Да, я его считаю своим другом", - сказал Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем телеграм-канале в среду.
Так глава Белоруссии ответил на вопрос, считает ли Путина своим другом.
Лукашенко прокомментировал также отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался", - отметил он.
Кроме того, Лукашенко рассказал о том, как Минск видит развитие сотрудничества с США. Президент заявил, что "мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения".
В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, 10 августа комментируя протесты в Белоруссии, назвал очевидным то, что не все граждане согласны с этими результатами выборов, и напомнил, что легитимность власти базируется исключительно на доверии. Позже он отменил свой визит в Минск, который должен был состояться в октябре.