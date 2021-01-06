Лукашенко назвал Путина своим другом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина своим другом, а на украинского коллегу Владимира Зеленского не держит зла.

"Да, я его считаю своим другом", - сказал Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем телеграм-канале в среду.

Так глава Белоруссии ответил на вопрос, считает ли Путина своим другом.

Лукашенко прокомментировал также отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, как Минск видит развитие сотрудничества с США. Президент заявил, что "мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения".