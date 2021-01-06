Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 06.01В России 3 308 601+24 217В мире 86 405 927+733 893

Лукашенко назвал Путина своим другом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина своим другом, а на украинского коллегу Владимира Зеленского не держит зла.

"Да, я его считаю своим другом", - сказал Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем телеграм-канале в среду.

Так глава Белоруссии ответил на вопрос, считает ли Путина своим другом.

Лукашенко прокомментировал также отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, как Минск видит развитие сотрудничества с США. Президент заявил, что "мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения".

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, 10 августа комментируя протесты в Белоруссии, назвал очевидным то, что не все граждане согласны с этими результатами выборов, и напомнил, что легитимность власти базируется исключительно на доверии. Позже он отменил свой визит в Минск, который должен был состояться в октябре.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Протесты в Гонконге

Несколько десятков активистов оппозиции арестованы в Гонконге

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 86,5 миллионам

Что случилось этой ночью: среда, 6 января

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

В Израиле заявили о необходимости очередного карантина

Спецслужбы США склонились к версии о причастности РФ к хакерской атаке

Шесть человек погибли в автоаварии в Смоленской области

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');