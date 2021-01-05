Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Фармкомпания АО "Биолек" (Харьков) подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Министерство здравоохранения Украины заявление о регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной в России.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", Министерство здравоохранения РФ", - указывается в сообщении пресс-службы компании.

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