На Украине проверят информацию о контрабандной COVID-вакцине в стране

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам срочно проверить информацию о якобы ввозе в страну контрабандой вакцины от COVID-19.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - написал он в своем Telegram-канале в среду вечером.

Зеленский также вновь подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации: первыми прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с COVID-19.

Как заявил глава государства, "за контрабанду и контрафакт должно быть наказание".

Как сообщалось, по информации бизнесмена Михаила Бродского, партия вакцины Pfizer была тайно завезена на Украину чартерным бортом 29 или 30 декабря прошлого года. Он предположил, что вакцину, скорее всего, без растаможки, пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, на Украине зафиксировано 1 124 482 случая коронавируса, умерли 20 171 человек.