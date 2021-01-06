Судан подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Судан в среду официально присоединился к "Соглашениям Авраама", которыми предусмотрена нормализация отношений с Израилем, сообщает интернет-портал израильского издания Jerusalem Post.
По данным издания, документ в присутствии министра финансов США Стивена Мнучина подписал министр юстиции Судана Насреддин Абдулбари. Ожидается, что в четверг Мнучин отправится в Израиль.
Судан согласился на нормализацию отношений с Израилем наравне с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.
Первые контакты между Суданом и Израилем состоялись в феврале 2020 года, когда председатель Суверенного совета Судана, фактически глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан провел в Уганде встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
О желании нормализовать отношения с Израилем в Хартуме заявили в октябре, однако правительство страны ожидало, пока Вашингтон исключит Судан из списка стран - спонсоров терроризма.