Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:11Заразились
на 06.01В России 3 308 601+24 217В мире 86 405 927+733 893

Судан подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Судан в среду официально присоединился к "Соглашениям Авраама", которыми предусмотрена нормализация отношений с Израилем, сообщает интернет-портал израильского издания Jerusalem Post.

По данным издания, документ в присутствии министра финансов США Стивена Мнучина подписал министр юстиции Судана Насреддин Абдулбари. Ожидается, что в четверг Мнучин отправится в Израиль.

Судан согласился на нормализацию отношений с Израилем наравне с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Первые контакты между Суданом и Израилем состоялись в феврале 2020 года, когда председатель Суверенного совета Судана, фактически глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан провел в Уганде встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

О желании нормализовать отношения с Израилем в Хартуме заявили в октябре, однако правительство страны ожидало, пока Вашингтон исключит Судан из списка стран - спонсоров терроризма.

Судан Израиль

Новости

В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

На Украине проверят информацию о контрабандной COVID-вакцине в стране

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

На дворовых акциях в Минске накануне задержали 25 человек

Пандемия коронавируса

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

В Белоруссии насчитали 103 осужденных по "политическим делам"

Лукашенко назвал Путина своим другом

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Трамп запретил использование в США восьми китайских приложений

Ким Чен Ын признал, что КНДР не достигла поставленных целей в экономике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');