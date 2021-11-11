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ОАЭ и Бахрейн впервые проводят с Израилем военно-морские учения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - США, ОАЭ и Бахрейн проводят с Израилем совместные военно-морские учения в Красном море, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ВМС США.

Для ОАЭ и Бахрейна это первое взаимодействие с армией обороны Израиля после нормализации отношений с этим государством в сентябре 2020 года при посредничестве США.

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"Приятно видеть, как силы США проводят учения с партнерами по региону с целью укрепления наших общих возможностей по обеспечению безопасности на море", - приводит издание выдержки из заявления вице-адмирала США Брэда Купера.

"Морское сотрудничество помогает обеспечивать свободу судоходства и свободу торговли, что так необходимо для региональной безопасности и стабильности", - отмечается в документе.

Купер добавил, что пятидневные учения в Красном море нацелены на "усиление взаимодействия между сторонами-участниками". По его словам, учения начались накануне на крейсере ВМС США USS Portland. Они включают обучения досмотру, проведению обысков и конфискаций.

16 сентября 2020 года в Белом доме при посредничестве США в присутствии занимавшего тогда пост американского президента Дональда Трампа Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.

Израиль ОАЭ Бахрейн США Красное море

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