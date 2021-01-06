Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 четверга по Москве) ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в твиттере.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.