NYT сообщила об обезвреженной самодельной бомбе в комитете республиканцев

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американские полицейские обнаружили минимум одно самодельное взрывное устройство на территории, на которой расположен Конгресс США, передаёт телеканал NBC.

New York Times сообщает, что бомбу обнаружили и обезвредили в Национальном комитете Республиканской партии в Вашингтоне.

В настоящее время у здания Конгресса проходит акция протеста сторонников президента США Дональда Трампа. Демонстранты, судя по кадрам, показанным в эфире американского телевидения, ведут себя мирно. Некоторые подходят пообщаться с журналистами.