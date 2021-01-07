Байден призвал демонстрантов прекратить протест у здания Конгресса

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден призвал демонстрантов прекратить протест у здания Конгресса, трансляцию вела газета Washington Post.

"Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.

Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности. Также он призвал Трампа тоже обратиться к нации и призвать своих сторонников покинуть центр столицы.