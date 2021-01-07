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Для прекращения беспорядков в Вашингтоне привлечены силы Нацгвардии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В целях прекращения беспорядков в Вашингтоне задействованы подразделения национальной гвардии федерального округа Колумбия, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Нацгвардия округа Колумбия мобилизована для оказания поддержки федеральным правоохранительным органам", - отметил он.

По его словам, ее действия будут осуществляться исключительно под руководством министерства юстиции США. Тем самым он дал понять, что Пентагон не собирается задействовать вооруженные силы.

Между тем, по данным властей, подразделения Нацгвардии округа Колумбия в составе 300 резервистов уже были выведены на улицы американской столицы в преддверии ожидавшихся в столице демонстраций.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 четверга мск) ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в своем твиттере.

В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президент США Майк Пенс был в экстренном порядке эвакуирован из здания.

В Конгрессе США в среду рассматривался вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.

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