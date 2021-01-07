Участники акции протеста у Капитолия начали понемногу расходиться

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Часть демонстрантов, проводивших акцию протеста у здания конгресса США, покинула это мероприятие, передаёт американское телевидение.

По оценкам корреспондентов телеканалов, толпа у конгресса немного поредела. При этом нет никаких признаков того, что оставшиеся там демонстранты намерены последовать примеру уходящих.

По информации CNN, к зданию конгресса перебросили бойцов полицейского спецназа. Примерно через 40 минут в Вашингтоне начнётся комендантский час, объявленный как раз из-за беспорядков близ Капитолия.

Кроме того, CNN передаёт, что полицейским удалось очистить от демонстрантов часть здания Конгресса.

В Конгрессе США в среду должны были приступить к специальной сессии, в ходе которой предполагалось утвердить результаты президентских выборов 2020 года. Однако процесс сертификации был сорван собравшимися у здания Капитолия сторонниками Трампа. Они ворвались в зал заседаний Сената, силы правопорядка не смогли этому воспрепятствовать. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу.