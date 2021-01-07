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Безопасность в здании Конгресса США восстановлена

Безопасность в здании Конгресса США восстановлена
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции США полностью восстановили контроль над зданием Конгресса, в которое ранее проникли демонстранты, передаёт CNN.

Телеканал поясняет, что эту информацию озвучил американским журналистам парламентский пристав.

По его словам, в здании полностью восстановлена безопасность.

Полиция округа Колумбия подтвердила информацию.

Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Около 20 человек задержаны. По словам главы управления городской полиции Роберта Конти, большинство из них не проживают в округе, а приехали из других регионов США.

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