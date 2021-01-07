Трамп назвал причиной беспорядков в Вашингтоне отобранную у патриотов победу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Беспорядки, произошедшие на акции протеста в Вашингтоне спровоцированы "кражей" у республиканцев победы на президентских выборах, заявил президент США Дональд Трамп.

"Такие события происходят, когда убедительную священную победу столь бесцеремонно отбирают у великих патриотов. С ними так долго плохо и несправедливо обращались", - написал он в твиттере.

В то же время Трамп вновь призвал демонстрантов в Вашингтоне разойтись по домам. "Идите домой - с миром и любовью. Запомните этот день навсегда", - написал президент.

Трамп и многие его сторонники считают, что демократ Джо Байден победил на выборах президента лишь благодаря масштабным фальсификациям.

В Вашингтоне прошла масштабная акция сторонников Трампа. Несколько часов назад группа демонстрантов прорвалась к Капитолию, некоторые сторонники Трампа проникли в само здание и парализовали работу конгресса.