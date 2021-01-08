Ракета SpaceX стартовала на орбиту с турецким спутником связи

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени стартовала на орбиту с турецким телекоммуникационным спутником Turksat 5A, сообщила компания-оператор запуска SpaceX.

Старт был осуществлен в 21:13 7 января по времени Восточного побережья США (05:13 8 января мск), с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Он будет выведен на геостационарную орбиту.

Turksat-5A станет четвертым турецким спутником на орбите. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat.

Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

Через 8 минут 28 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в четвертый раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 673 км от космодрома. Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX попытаются поймать в надводные сети или выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее будут спускаться на парашютах.