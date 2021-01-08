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Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Успешный вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США (05:15 8 января мск), с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Через 8 минут 28 секунд после запуска первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 673 км от космодрома.

Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Turksat-5A стал четвtртым турецким спутником, выведенным на орбиту. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat. Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

Falcon 9 SpaceX Turksat

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