Twitter решил бессрочно заморозить аккаунт Трампа

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Компания Twitter объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.

"По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорится в сообщении компании.

В нем поясняется, что такое решение продиктовано "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее ряд других американских соцсетей принял похожие решения. Недовольство их владельцев вызвали недавние публикации Трампа, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, а несколько человек погибли в ходе беспорядков.