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Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что продлил на неопределенное время блокировку аккаунтов президента Дональда Трампа в этой соцсети и в Instagram. Сразу после начала беспорядков в Вашингтоне Трампу закрыли доступ в его аккаунты на 24 часа.

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"Шокирующие события последних суток ясно показывают, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшиеся дни своего срока для подрыва мирного и законного перехода власти к его избранному преемнику Джо Байдену", - написал Цукерберг.

После того, как Конгресс подтвердил победу Байдена, приоритетом для всей страны на оставшиеся до инаугурции 13 дней и первые дни после 20 января должно стать стремление, чтобы этот период прошел мирно и в соответствии с законом, считает основатель Facebook.

Он напомнил, что администрация соцсети позволяла Трампу использовать эту площадку до тех пор, пока его посты соответствовали правилам фейсбука, время от времени убирая отдельные публикации.

"Мы это делали, потому что считаем, что общественность имеет право на доступ к как можно более широкому спектру политических заявлений, даже если эти заявления сомнительны. Но нынешняя ситуация совершенно иная, здесь речь идет об использовании нашей платформы для провокации насильственного мятежа против демократично избранной власти, - заявил Цукерберг. - Мы считаем, что риски, которые появятся, если президенту разрешат продолжить использовать наш сервис, в этот период просто слишком высоки".

Доступ Трампу к собственным аккаунтам продлевается на неопределенный срок, по меньшей мере до завершения мирной передачи власти в США, заключил основатель компании.

Кроме Facebook, аккаунт президента заблокировал и Twitter. Сервис микроблогов сообщал, что доступ Трампу к платформе закрыт на 12 часов, но затем от него ждут удаления постов, которые нарушают правила сервиса.

Отдельные мировые лидеры, комментируя штурм Капитолия, высказывали мнение, что сторонников Трампа спровоцировали на насильственные действия в том числе и твиты президента о том, что он выиграл выборы, но победу у него украли.

Штурм прервал заседание Сената и Палаты представителей Конгресса, на котором проходила процедура сертификации результатов президентских выборов. Конгрессмены в итоге утвердили победу Джо Байдена. После этого президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не признает поражение, но обещает обеспечить мирную передачу власти 20 января.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп США Капитолий Вашингтон Джо Байден Марк Цукерберг

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