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Ким Чен Ын продолжит совершенствовать ядерный арсенал

Лидер КНДР считает США главным врагом его страны

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает США главным врагом его страны и потому - намерен продолжать совершенствовать ядерный арсенал.

Агентство "Ренхап" сообщает со ссылкой на официальные Северокорейские СМИ, что Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что Вашингтон - "главный враг" КНДР. Он призвал США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

При этом, по данным "Ренхап" лидер Северной Кореи предположил, что вне зависимости от того, кто будет у власти в Вашингтоне, политика США по КНДР не изменится.

Также Ким Чен Ын пообещал не применять ядерное оружие первым.

"При этом он заявил, что страна должна усиливать армию и ядерный арсенал, так как риск вторжения США в КНДР усиливается", - пишет "Ренхап".

Американские СМИ отмечают, что это - первый комментарий Ким Чен Ына по поводу скорого прихода ко власти в США Джо Байдена.

Ким Чен Ын также сообщил о завершении подготовки в КНДР к проектированию атомной подводной лодки.

Наконец, он призвал Сеул выполнять свою часть двусторонних договорённостей с Пхеньяном. Без этого, по мнению Ким Чен Ына, будет невозможно добиться стабильности на Корейском полуострове.

КНДР

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