В уставе партии в КНДР закрепили положения о важности оборонной мощи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Северная Корея по итогам съезда Трудовой партии Кореи закрепила в своем уставе положения, в которых говорится о важности мощного оборонного потенциала в сдерживании военных угроз, сообщают в воскресенье южнокорейские СМИ со ссылкой на ЦТАК.

"(В предисловии - ИФ) четко разъясняется, что мощные средства защиты сдерживают военные угрозы и гарантируют стабильность и мирную обстановку на Корейском полуострове", - говорится в сообщении, размещенном северокорейским агентством.

Кроме того, в уставе отмечается намерение Пхеньяна укреплять "вооруженные силы республики политически, идеологически и (развивать - ИФ) военную технику".

Поправку приняли на пятом заседании восьмого съезда партии в субботу.