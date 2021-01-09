Сухум остался без электричества из-за аварии на ЛЭП

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Столица Абхазии Сухум и вся западная часть республики остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи в Гагрском районе.

Как сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго", авария предположительно произошла в Гагрском районе из-за лесных пожаров, которые продолжаются в этом районе на протяжении нескольких суток.

По ее данным, аварийное отключение высоковольтной линии (ВЛ) "Псоу 220" произошло в субботу утром.

Отмечается, что для ликвидации энергоаварии на ВЛ "Псоу 220" задействовали все соответствующие службы "Черноморэнерго".

Лесной пожар, разгоревшийся на дальних отрогах в окрестностях Гагры, 6 января спустился к республиканской трассе Псоу - Ингур. Трассу у въезда в курортную Гагру завалило огромными валунами. Дорожные службы оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал. На тот момент пожарным удалось стабилизировать ситуацию. Наблюдались локальные возгорания в горной лесополосе.

Лесные пожары из-за теплой и сухой погоды и ветра в Абхазии возобновились 7 января. В Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных отрядов МЧС.

Спасатели и местные жители не дают огню перекинуться на жилые строения, но полностью потушить очаги пожара все еще не удалось.