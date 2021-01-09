Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на ЛЭП

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Абхазии восстановлено энергоснабжение Сухума и всей западной части республики после того, как ремонтные бригады компании "Черноморэнерго" ликвидировали последствия аварии на линии электропередачи в Гагрском районе.

Пресс-служба компании сообщила, что авария на ЛЭП "Псоу 220" произошла в 7:05 в субботу из-за природных пожаров в Гагрском районе. В результате обесточенной оставалась значительная часть территории Абхазии.

Из-за аномально теплой погоды - до +16 градусов, установившейся в республике в начале января, в четырех районах произошли лесные пожары. Часть из них удалось потушить пожарно-спасательным отрядам МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квииния сообщил, что локальные очаги лесных пожаров в настоящий момент есть в разных районах, но они не опасны и нет оснований для паники.

Кроме того, с вечера 9 января и всю неделю синоптики прогнозируют дожди, а в горах должен выпасть снег.

Абхазские спасатели надеются, что погода поможет справиться с лесными пожарами в труднодоступной горной местности.

Абхазия Сухум

Новости по теме

Новости

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

В Иране пригрозили выслать инспекторов МАГАТЭ из-за санкций США

Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты лайнером

Пандемия коронавируса

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в восьми штатах США

ФБР начало расследование возможных планов участников штурма Капитолия

Пандемия коронавируса

Жителей двух городов КНР призвали неделю не покидать дома из-за COVID

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 миллионов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 88,8 миллионов

Что случилось этой ночью: суббота, 9 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');