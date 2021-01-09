В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на ЛЭП

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Абхазии восстановлено энергоснабжение Сухума и всей западной части республики после того, как ремонтные бригады компании "Черноморэнерго" ликвидировали последствия аварии на линии электропередачи в Гагрском районе.

Пресс-служба компании сообщила, что авария на ЛЭП "Псоу 220" произошла в 7:05 в субботу из-за природных пожаров в Гагрском районе. В результате обесточенной оставалась значительная часть территории Абхазии.

Из-за аномально теплой погоды - до +16 градусов, установившейся в республике в начале января, в четырех районах произошли лесные пожары. Часть из них удалось потушить пожарно-спасательным отрядам МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квииния сообщил, что локальные очаги лесных пожаров в настоящий момент есть в разных районах, но они не опасны и нет оснований для паники.

Кроме того, с вечера 9 января и всю неделю синоптики прогнозируют дожди, а в горах должен выпасть снег.

Абхазские спасатели надеются, что погода поможет справиться с лесными пожарами в труднодоступной горной местности.