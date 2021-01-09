Джонсон заявил о максимальной загруженности больниц из-за COVID-19

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии коронавируса COVID-19 нагрузкой на больницы страны, заявил в субботу премьер Борис Джонсон.

"Наши больницы оказались под более сильным давлением, чем когда бы то ни было с началом пандемии, а уровень заболеваемости растет с тревожной скоростью", - написал он в твиттере.

Our hospitals are under more pressure than at any other time since the start of the pandemic, and infection rates continue to soar at an alarming rate.



The vaccine rollout has given us renewed hope, but it"s critical for now we stay at home, protect the NHS and save lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 9, 2021

Как отметил Джонсон, "распределение вакцины дало нам новую надежду, но сейчас критически важно оставаться дома, защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни".

Британские СМИ сообщали, что накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 - 68 053. Также был установлен рекорд по смертности - 1 325.

Телеканал Sky news приводит мнение экспертов, согласно которому теперь один из 50 жителей Англии инфицирован вирусом, а также один из 30 жителей Лондона, мэр которого Садик Хан 8 января объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением COVID-19.

4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Эти меры касаются только Англии, так как в других частях Великобритании вопрос борьбы против коронавируса регулируется местными властями.

В минувший четверг Джонсон объявил, что почти 1,5 млн британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 2,95 млн случаев заражения коронавирусом, более 79,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.