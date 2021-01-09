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В Индонезии потеряли контакт с вылетевшим из Джакарты самолетом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Авиационные власти Индонезии потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

По информации местных СМИ, на борту лайнера Boeing 737-500 находились 59 человек, включая шестерых детей.

В министерстве транспорта сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.

По данным ресурса Flightradar24, прежде чем контакт с самолетом прервался, он меньше чем за минуту опустился более чем на 3 тыс. м.

Индонезия Sriwijaya Air

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