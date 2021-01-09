Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в море

Полиция в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air, вылетевший в субботу из столицы Индонезии Джакарты, упал к северу от нее в Яванское море, сообщили официальные китайские СМИ.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел.

Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.