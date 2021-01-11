В Турции заявили о готовности начать эксплуатацию российских С-400

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Турецкие вооруженные силы готовы начать эксплуатацию приобретенных у России зенитных ракетных комплексов С-400, заявил в понедельник глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Система С-400 готова к использованию, вооруженные силы решат, когда это будет необходимо", - сказал Демир, которого цитирует телеканал 24TV.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава "Ростеха" Сергей Чемезов. 7 декабря он сказал, что Турция расплатилась за С-400.

В середине октября Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Поставки дополнительной партии С-400

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Контракт с Турцией на доппартию С-400, вероятно, будет подписан в следующем году, сообщил в августе "Интерфаксу" Чемезов. "Думаю, что до конца года не подпишем", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020". "Вероятно", - сообщил Чемезов, отвечая на вопрос о возможном подписании второго контракта с Турцией на С-400 в следующем году.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Частичная передача технологий

В июне 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. "Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - заявил тогда Песков.

Вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку систем ПВО С-400 "Триумф" будет обсуждаться в ходе переговоров, говорил в июле 2019 года "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. "Вопрос локализации по С-400 - это вопрос перспективный и открытый", - сказал он тогда.