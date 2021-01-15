Турция в конце января намерена обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".

Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Он подчеркнул, что решения в этой сфере – это суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

Турция уже купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Москва поставила Анкаре системы С-400 на $2,5 млрд, часть контракта была оформлена в кредит. 7 декабря 2020 года сообщалось, что Турция полностью расплатилась с РФ за поставки С-400, контракт закрыт.