ФБР предупредило о готовящихся протестах у Капитолиев всех 50 штатов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сторонники президента Дональда Трампа в дни, предшествующие инаугурации Джо Байдена 20 января, готовятся к проведению вооруженных протестов у Капитолиев всех 50 американских штатов, включая Капитолий США в Вашингтоне, предупредило Федеральное бюро расследований (ФБР).

"Вооруженные протесты планируются у Капитолиев всех 50 штатов с 16 по 20 января и в Капитолии США с 17 по 20 января", сообщил телеканал CNN со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ФБР.

Бюро не исключает, что существует угроза "восстания", если Трамп будет смещен с должности с применением 25-й поправки к конституции до дня инаугурации.

"ФБР 8 января получило информацию о выявленной группе, призывающей присоединиться к ним для "штурма" зданий судов, местных и федеральных органов власти и административных зданий в случае отстранения президента от должности до дня инаугурации", - говорится в документе.

Бюро также отслеживает сообщения о "различных угрозах о нанесении вреда избранному президенту Байдену в преддверии президентской инаугурации". Аналогичные угрозы распространяются в адрес избранного вице-президента Камалы Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

ФБР обращает внимание, что осада Капитолия США во время того, как Конгресс 6 января на совместном заседании двух палат сертифицировал итоги голосования выборщиков, возможно, была только началом потенциальных насильственных действий со стороны сторонников Трампа, воодушевленных его заявлениями об "украденных" выборах.

Как сообщил Белый дом, Трамп ввел режим ЧС в столице США в преддверии инаугурации Байдена, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства, связанные с 59-й президентской инаугурацией с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно распоряжению президента, министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) должны координировать все усилия по оказанию помощи в случае стихийных происшествий.

Ранее руководитель управления национальной гвардии при министерстве обороны США Дениэл Хокансон сообщил журналистам, что в день инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 тыс. служащих национальной гвардии.