После штурма Капитолия под следствие попали несколько полицейских

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Руководство департамента полиции Капитолия в Вашингтоне проверяет действия некоторых сотрудников во время штурма здания 6 января, заявила новая и.о. начальника департамента Йогананда Питтман. По ее словам, некоторые сотрудники уже отстранены от работы.

Пока в департаменте изучают видеозаписи и иные материалы. Если нарушения со стороны сотрудников подтвердятся, им грозит привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, отметила Питтман.

Ранее 11 января член Палаты представителей Тим Райан (штат Огайо, Демпартия) заявил, что от службы были отстранены двое полицейских, охранявших Капитолий. По его словам, один из них согласился сделать селфи с демонстрантом, а другой примерил кепку со слоганом Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Питтман также сообщила, что у полиции есть четкие всеобъемлющие планы действий в день инаугурации президента Джо Байдена 20 января. На церемонию будут пускать только по приглашениям, территория Капитолия будет закрыта для посещения.

Ранее сообщалось, что в связи с инаугурацией действующий президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия с 11 по 24 января. В частности, в день инаугурации 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 000 нацгвардейцев.

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, протестуя против утверждения победы Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек: одну из протестующих застрелил сотрудник полиции Капитолия, еще один полицейский позднее умер от полученных травм. В день штурма умерли еще трое протестующих, в полиции их смерть объяснили "медицинскими причинами".