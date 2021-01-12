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Казахстан возобновил транзит нефти через РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Казахстан возобновил транспортировку нефти на участке "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара", сообщила пресс-служба компании "КазТрансОйл" во вторник.

"После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией 11 января в 19:59 часов возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нефть по системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйла" транспортируется "в заданных технологических режимах", заявили в компании.

"В ходе временной приостановки транспортировки нефти на участке "Атырау-Самара", связанной с прекращением поставки электроэнергии (АО "KEGOC", АО "Атырау Жарык"), ограничений по приему нефти от грузоотправителей не было", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что связи с прекращением поставки электроэнергии из-за сильных холодов 10 января и 11 января была приостановлена транспортировка нефти на участке "Атырау-Самара". Из-за морозов проблемы с обеспечением электроэнергией испытывают две области на западе республики, в том числе и нефтеперекачивающая станция (НПС), подающая нефть в систему "Транснефти".

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по пяти направлениям: нефтепроводы "Атырау - Самара" и "Казахстан-Китай", порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), железная дорога (налив в цистерны).

Магистральный нефтепровод "Узень-Атырау-Самара" протяженностью по территории Казахстана 1235,7 км проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

КазТрансОйл Атырау-Самара Узень-Атырау-Самара Казахстан Транснефть

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