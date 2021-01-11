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Казахстан приостановил транзит нефти через РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Казахстан приостановил транзит нефти через РФ из-за проблем с электроснабжением в связи с сильными морозами.

"Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5.00 (по Москве) прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", - сообщил журналистам советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что в первую декаду месяца неустойчивая погода с прохождением штормов была в Новороссийске. "С 10 января погода устойчивая, сейчас заканчивается налив позиции 9-10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график", - уточнил собеседник.

"В Козьмино опаздывает танкер (позиция 11-12 января), подход ожидается 13 января, планируется опережающий налив подошедшей позиции для соблюдения графика. Балтийские порты работают в графике", - сообщил пресс-секретарь "Транснефти".

"По сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири, в целом отклонения незначительны и до конца месяца могут быть компенсированы", - сказал Демин.

"Поставки на НПЗ идут в целом по плану за исключением Комсомольского НПЗ, ограничивающего прием из-за невывоза готовой продукции по ж/д. Произошедшее землетрясение в Дагестане 2 января на работе системы никак не отразилось, повреждений не выявлено", - отметил он.

Транснефть Игорь Демин Казахстан

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