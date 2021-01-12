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Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы, сообщает телеканал Deutsche Welle.

"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер в понедельник (11 января - ИФ)", - сообщила полиция города Ольденбург.

Предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.

У сайта было полмиллиона пользователей. Торговля велась с помощью криптовалюты.

"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более чем 4650 биткоинами и 12800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти.

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