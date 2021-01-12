Власти Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прокуратура в Германии закрыла крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где продавали наркотики, украденные личные данные и компьютерные вирусы, сообщает телеканал Deutsche Welle.
"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер в понедельник (11 января - ИФ)", - сообщила полиция города Ольденбург.
Предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.
У сайта было полмиллиона пользователей. Торговля велась с помощью криптовалюты.
"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более чем 4650 биткоинами и 12800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти.