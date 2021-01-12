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Рост смертности в Британии в 2020 году превысил показатели Второй мировой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост смертности в Великобритании в 2020 году стал самым значительным за более чем 70 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные Национальной службы статистики страны.

В 2020 году было зарегистрировано около 697 тыс. смертей. В период с 2015 по 2019 год в год насчитывалось около 606 тыс. умерших.

Отмечается, что это самый значительный прирост смертности в Великобритании с 1940 года.

СМИ связывают эти цифры, в том числе, с пандемией коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в Великобритании было выявлено 3,1 млн зараженных, умерли от COVID-19 более 82 тыс. человек.

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