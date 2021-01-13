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В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Медицинские службы Великобритании зафиксировали новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом - 1 564 летальных исхода, сообщает в среду BBC News.

Телеканал уточняет, что речь идет о лицах, у которых тестирование за последние 28 дней выявило наличие коронавируса. Предыдущий рекорд смертности пришелся на 8 января, тогда зарегистрировали 1 325 летальных исходов.

Также за сутки в стране выявили 47 525 случаев вируса.

Всего за время эпидемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 превысило 3,21 млн.

Как сообщалось, осенью в Великобритании появился новый штамм COVID-19, который отличается большей скоростью распространения. Позднее этот штамм стали фиксировать и в других странах. В России известно об одном случае заражения, пациент ранее посещал Великобританию. Он уже выздоровел.

Хроника коронавируса. Январь.

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