Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

Тихановская объявила 7 февраля Днем солидарности с Белоруссией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Белоруссией, сообщается в среду в телеграм-канале Тихановской.

"Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.

В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.

В миреТихановская обсудила возможное возбуждение в ЕС дел о насилии на протестах в БелоруссииЧитать подробнее

"А 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Беларусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности. Вы можете присоединиться к ней онлайн", - сказали в пресс-службе Тихановской.

Там отметили, что конференция будет включать в себя круглые столы по вопросам Белоруссии и запуску новых народных посольств. Среди спикеров - Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, народных посольств, международных фондов и известные артисты.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской

10
Белоруссия Светлана Тихановская

Новости по теме

Новости

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Выборы в США - 2020

YouTube заморозил канал Трампа

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');