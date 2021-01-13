Тихановская объявила 7 февраля Днем солидарности с Белоруссией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Белоруссией, сообщается в среду в телеграм-канале Тихановской.

"Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью с учетом всех ограничений по COVID", - говорится в сообщении.

В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что политики и известные люди могут поддержать кампанию в соцсетях с хэштегом #standwithbelarus.

"А 6 февраля в сотрудничестве с белорусской диаспорой и инициативой "Беларусы Замежжа" будет запущена большая конференция солидарности. Вы можете присоединиться к ней онлайн", - сказали в пресс-службе Тихановской.

Там отметили, что конференция будет включать в себя круглые столы по вопросам Белоруссии и запуску новых народных посольств. Среди спикеров - Светлана Тихановская, Павел Латушко, другие политики, представители диаспор, народных посольств, международных фондов и известные артисты.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.