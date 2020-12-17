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Тихановская обсудила возможное возбуждение в ЕС дел о насилии на протестах в Белоруссии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, они обсудили возможность заведения уголовных дел в ЕС по фактам насилия на протестах в Белоруссии.

"Тихановская и Боррель обсудили и возможность заведения уголовных дел в разных странах ЕС по универсальной юрисдикции, чтобы привлечь к ответственности (белорусский - ИФ) ОМОН, ГУБОПиК и всех виновных в преступлениях против человечности", - сообщили в пресс-службе Тихановской.

Обсуждалась ситуация в Белоруссии и вопросы помощи со стороны ЕС, необходимой для гражданского общества. "Светлана рассказала, что режим строит железный занавес и возвращает страну во времена сталинизма, максимально изолируя народ от остального мира. Она подчеркнула, как важно, чтобы Европа была открыта и прозрачна в своих действиях, показывала те шаги, которые предпринимает, чтобы беларусы видели и чувствовали поддержку ЕС", - отметили в пресс-службе.

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Также стороны "обсудили новый пакет санкций, принятый в ЕС, и планируемые четвертый и пятый пакеты санкций, в которые можно включить больше компаний, в том числе, государственных предприятий, которые репрессируют рабочих", добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, Боррель интересовался ситуацией с политическими заключенными в Белоруссии и возможными путями их освобождения, судьбой супруга Тихановской Сергея. Глава европейской дипломатии также обсудил с Тихановской то, как Россия влияет на ситуацию и помогает ли Лукашенко.

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, Боррель хорошо информирован обо всем, что происходит в Белоруссии, он заявил, что этот вопрос находится в ежедневной повестке ЕС.

В Белоруссии уже более четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Тихановская была основным соперником Лукашенко на президентских выборах, по итогам которых получила немногим более 10% голосов избирателей. Спустя несколько дней она переехала в Литву.

Белоруссия ЕС Светлана Тихановская

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