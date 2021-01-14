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Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике

На нем, в числе прочего, вернули на Землю подопытных мышей и 12 бутылок с вином

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), в четверг по московскому времени штатно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX в твиттере.

"Приводнение Дрэгона подтверждено", - говорится в сообщении компании.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в 04:27 (мск) в Мексиканском заливе к западу от Флориды. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, который после подъема капсулы из воды доставит ее на сушу.

Cargo Dragon привез на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

Среди прочего на Землю вернулись подопытные мыши, на которых изучалось воздействие космических полетов на глазные вены, артерии и сетчатку, а также 12 бутылок с вином Бордо, находившихся на МКС в течение года для исследования влияния космической среды на седиментацию и другие химические процессы в нем.

Корабль впервые приводняется в Атлантике. Все предыдущие посадки проходили в Тихом океане у берегов Калифорнии. Как отмечает NASA, нынешний вариант позволит быстрее доставить ученым в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде материалы научных исследований.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль пробыл в составе МКС более месяца. Он был выведен на орбиту 6 декабря ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 21-й полет "грузовика" компании SpaceX к МКС и первая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и возвращений на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции 75 дней по сравнению 40 днями прежнего "грузовика".

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

SpaceX Cargo Dragon

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