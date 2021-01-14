ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму

Российский и крымский флаг на крыше здания мэрии в Бахчисарае Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу.

Решение будет сопровождаться вердиктом на более позднем этапе, говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг судом.

При этом в пресс-службе Минюста РФ отметили, что ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Украины против России в убийствах мирных граждан, безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов в Крыму после его присоединения к РФ.

"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что Минюст России представил в ЕСПЧ аргументацию о безосновательности этих претензий и подтверждающие доказательства в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года.

"Дальнейший график разбирательства по делу будет сформирован ЕСПЧ и доведен до участников процесса в установленном порядке", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России "будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции РФ, положениях международных договоров и практике международных трибуналов".