Глава Крыма предложил ЕСПЧ оценить на месте соблюдение прав человека

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) часто предвзят по отношению к России, так что показателем заинтересованности в справедливом рассмотрении жалобы Украины о нарушении прав человека в Крыму мог бы стать визит представителей суда на полуостров, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Думаю, что если бы представители ЕСПЧ и других международных правозащитных организаций были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте. И уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан, причинами которых являются варварские, с признаками геноцида, блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции", - написал Аксенов во "Вконтакте" в четверг.

При этом заявление ЕСПЧ по украинской жалобе он назвал "щелком по носу международным кляузникам". "С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией", - добавил глава.

Как сообщалось, ЕСПЧ большинством голосов признал жалобу Украины на РФ о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к рассмотрению по существу. В частности, суд постановил, что не призван решать, был ли "прием" Крыма в состав России законным с точки зрения международного права.

Между тем пресс-служба Минюста РФ сообщила, что ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Украины против России в убийствах мирных граждан, безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов, дискриминации этнических украинцев, отказах в регистрации религиозных организаций.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.