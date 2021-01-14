МАГАТЭ подтвердило работу Ирана над созданием металлического урана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран проинформировал его об установке оборудования для создания металлического урана – основного компонента ядерного оружия, сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, МАГАТЭ подтвердило информацию, ранее появившуюся в ряде западных СМИ.

Инспекторы МАГАТЭ посетили завод в Исфахане, где Иран планирует проводить исследования, а 13 января их уведомили, что "модификация и установка необходимого оборудования для указанной деятельности по исследованию и разработке уже начались".

Исследование производства металлического урана запрещено условиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Постпред Ирана при МАГАТЭ Казем Гариб Абади заявил, что для производства металлического урана на первой стадии будет использован природный уран. Он добавил, что это решение поднимет Иран до уровня "прогрессивных государств в производстве новых видов топлива".

В ноябре прошлого года МАГАТЭ сообщало, что Иран продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД от 2015 года. Так, Иран в 12 раз превысил предел, установленный СВПД – он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали СВПД в 2015 году, план подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.