Поиск

Президент Ирана пообещал с 7 июля поднять обогащение урана выше 3,67%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства, сообщает телеканал Al Arabiya.

Он подчеркнул, что Иран останется приверженным выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в той же мере, что и другие участники соглашения.

Рухани отметил, что Иран сокращает выполнение обязательств по СВПД лишь в ответ. При этом он осудил отсутствие реакции европейских стран на введение США санкций против Ирана.

В миреТрамп вновь предупредил Иран о возможном ударе СШАЧитать подробнее

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" отмечает, что, по словам Рухани, "Иран сокращает обязательства по СВПД с целью сохранения ядерной сделки".

Также Рухани упомянул, что если прочие участники СВПД не выполнят своих обещаний, то Тегеран приостановит реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Тегеран 8 мая объявил, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.

Иран

Новости по теме

Новости

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

The Guаrdian заявила об установке шпионского ПО на телефоны туристов на китайской границе

Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Не менее 40 человек погибли в центре размещения мигрантов в Ливии

Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');